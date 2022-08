Ne: il comune si prepara alla festa di San Lorenzo - LevanteNews

Dall’ufficio stampa del comune di Ne

Due serate di eventi per festeggiare San Lorenzo, patrono del Comune di Ne. Si parte martedì 9 Agosto con la commedia zeneize di Marisa Persico “Giacumin bellu e fantin” portata in scena dai Ruspanti, alla quale precederà la premiazione dei laureati valgraveglini, dal 2019 ad oggi, con il massimo dei voti, orgoglio tutto nostrano!

Il 10, giorno della festa, le celebrazioni liturgiche vedranno al mattino la Santa Messa cantata, alle ore 10.30, nella Cappelletta di San Lorenzo, a Conscenti, mentre la sera, alle ore 20.00, vi sarà l’accoglienza di Sua Eccellenza Mons. Giampio Devasini e, al termine dei canti del vespro, dopo 2 anni di stop causa Covid, si terrà la processione per gli antichi caruggi e per le vie e le piazze del paese, con i tradizionali “Cristi” e l’arca del Santo.

La serata proseguirà, poi, con la Premiazione dei partecipanti del Comune di Ne al concorso “Miglior Uliveto” e con il Concerto sotto le stelle di Wilma Goich e la sua band I Pentagramma, in un eccezionale salotto musicale sotto le stelle dove sarà possibile degustare i piatti tipici proposti dai ristoratori del borgo, tra cui le melanzanine ripiene, immancabili, come antica tradizione vuole, nel menù della festa in onore di San Lorenzo.