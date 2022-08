Mezzanego: tre pecore sbranate, imputato è il lupo - LevanteNews

Tre pecore sbranate , sabato scorso a Mezzanego, a Villa Vignolo. Pino Lanata, autore della foto che pubblichiamo, si chiede se a compiere il massacro siano stati lupi o ibridi. Comunque sia, si tratta della perdita di tre capi di bestiame. L’episodio ha suscitato molta apprensione in zona e da sabato non si parla d’altro. Non è un tuttavia un mistero che i lupi battano tutto l’entroterra, valle Sturla compresa, a caccia di daini e cinghiali spinti ora dalla siccità a cercare acqua più a valle.