Lettere/ "Vogliamo più attenzione a 'Santa' da Asl e Comune" - LevanteNews

Da Marco Marchi

Per l’ennesima volta noi cittadini di Santa dobbiamo subire disservizi dell’ASL 4 e dell’amministrazione comunale. Ancora una volta dobbiamo registrare mancanza di sensibilità verso i nostri anziani che per avere i risultati delle loro analisi, a causa della malfunzione del totem presso la piastra ambulatoriale, vengono invitati all’accettazione dell’ospedale di Rapallo.

Possibile che il delegato alla sanità di Santa ed il sindaco non abbiano pensato ad un secondo totem presso l’ingresso del comune? Possibile che la rinuncia ad avere il nostro ospedale a vantaggio di quello di Rapallo porti a questi disservizi? Il presidente Toti ed il presidente asl4, sempre attenti alla comunicazione , saranno così attenti ai cittadini di Santa visto che in estate la popolazione triplica? Il consigliere regionale C. Muzio può dare attenzione anche al territorio di Santa? Ora che siamo in campagna elettorale troverà una soluzione velocemente? Il tempo sarà galantuomo.