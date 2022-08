Lavagna: ripresa lavori diga Perfigli, diffida di Italia Nostra - LevanteNews

Fa Italia Nostra Tigullio. Lettera inviata a Regione Liguria/Segreteria del Ministro del Ministero della Cultura/ Direzione Generale Archeologia Belle Arti e

Atto di diffida

Del tutto inopinatamente, nonostante la nota pendenza dell’iter amministrativo di apposizione del vincolo paesaggistico dell’area della piana dell’Entella, starebbero per riprendere, a breve, i lavori inerenti l’opera idraulica di mitigazione del rischio per l’area fluviale in questione.

Come è noto, ai sensi dell’art. 139, comma 2, del D.Lgs. 42/2004, dal giorno della pubblicazione della proposta di apposizione del vincolo, decorrono gli effetti di cui all’art. 146, comma 1, dello stesso Codice dei beni culturali e del paesaggio.

La proposta di vincolo determina dunque il regime di tutela per il quale non sono possibili interventi che possano compromettere i valori che si rende necessario preservare, sicché non è allo stato possibile porre in atto il progetto in questione, il quale è privo dell’autorizzazione di cui al sopra citato art. 146.

La proposta di vincolo ha infatti, di per sé, una sua autonoma valenza di “salvaguardia”, a prescindere dalla conclusione del procedimento di notevole interesse pubblico del bene soggetto a tutela ( cfr., fra le tante, Cass. Pen., Sez. II, Sent. 6617/2012).

Allo stato attuale, dunque, la prosecuzione dei lavori costituirebbe violazione dell’art. 181 del D.Lgs. 42/2004, nonché dell’art. 734 c.p. (Distruzione o deturpamento di bellezze naturali).

Considerata, inoltre, la notoria e documentata valenza storico-culturale del cd. “seggiun”, proseguire i lavori significherebbe violare l’art. 733 c.p. (Danneggiamento al patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale) nonché, sotto diversi profili, lo stesso D.Lgs. 42/2004.

Vista, inoltre, la notoria esistenza di un cd. “S.I.C.”, nonché la sicura valenza ambientale dell’area, proseguire i lavori attualmente causerebbe violazione dell’art. 733 bis c.p. (Distruzione o deterioramento di habitat o di un sito protetto).

Tanto premesso La scrivente Associazione diffida i soggetti in indirizzo dalla prosecuzione dei lavori di cui al sopra citato progetto, senza la preventiva autorizzazione degli Enti deputati alla tutela dell’area.

In caso di inosservanza provvederà a trasmettere opportuna notizia di reato alle competenti autorità nonché di adire l’autorità giudiziaria per il ristoro dei danni ambientali.