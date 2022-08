Chiavari: pulizia delle vasche delle acque meteoriche - LevanteNews

Dall’ufficio stampa del Comune di Chiavari

Iniziati gli interventi di pulizia delle vasche di decantazione delle acque meteoriche in vista dell’autunno.

“Portiamo avanti il calendario delle pulizie delle tubazioni e delle vasche di raccolta delle acque per arrivare preparati alle piogge autunnali. In questi anni ci siamo organizzati per pianificare al meglio le operazioni, lavorando sulla prevenzione e manutenzione con buoni risultati in caso di eventi meteo improvvisi. Anche in questo secondo mandato proseguiremo con lo stesso metodo, sempre in sinergia con Iren – spiega l’assessore Paolo Garibaldi – Questa mattina gli interventi sono iniziati in piazza Sanfront per poi scendere in via Piacenza e in via Damiano Chiesa. Continueremo nelle prossime settimane a lavorare in altre zone sensibili della città”.