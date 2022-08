Chiavari: "L'dea bizzarra di armare la polizia urbana" - LevanteNews

Da Giovanni Giardini, consigliere comunale a Chiavari “Cambia con me”

Oggi sul quotidiano locale si legge: “Non militarizziamo i vigili”.

Lo assicura il Comandante Fabio Lanata dopo l’approvazione, in Consiglio Comunale (da parte della sola Maggioranza) di due regolamenti: della Polizia urbana e dell’armamento dei Vigili.

Il Comandante dei Vigili urbani definisce “una esigenza generica” il rinnovo del regolamento e non ritiene una priorità l’acquisto delle armi o degli strumenti dissuasivi indicati nel regolamento approvato.

Interpretando quanto da lui dichiarato con parole semplici, diciamo che, il Sindaco Messuti e la sua Maggioranza hanno previsto la possibilità di armarci, ma non è necessario armarci….

Allora, nella delibera n.77 del Consiglio Comunale del 27 luglio u.s. il Sindaco Messuti, essendo stata sua l’iniziativa di tale proposta, probabilmente ha voluto forse dimostrare un “sussulto” leghista di puro “celodurismo”?

O forse solo perché da bambino, essendo molto più giovane di me, era affascinato dagli eroi dei cartoni animati che usavano l’alabarda spaziale e magari vorrebbe integrare a difesa di possibili “devianze” anche le tartarughe Ninja?

Possibile che a Chiavari, a Palazzo Bianco, la Politica continua a nascondersi dietro i Dirigenti?

Questo è l’ennesimo caso!

Propongo Io (Messuti)

Porto in Consiglio Io (Messuti)

Approvo Io (Messuti) con la mia Maggioranza

Però la responsabilità sembrerebbe del Dirigente?

La storia si ripete……

Allora perché in Delibera è stato richiamato l’Art 11 Comma 6 della Costituzione che recita:

“I Comuni, Le Province e le Città Metropolitane hanno Potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell’organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite”

La potestà (diritto giuridicamente riconosciuto all’esercizio di un potere)

Il potere è del Sindaco o del Dirigente?