Casarza: donna aggredita dal compagno, finisce all'ospedale - LevanteNews

Ventisette minuti dopo la mezzanotte una donna di 35 anni è stata soccorsa in via Annuti a Casarza Ligure dal 118 con la Croce Rossa di Riva Trigoso. A picchiarla, davanti al bambino, sarebbe stato il compagno che, all’arrivo dei carabinieri, non sarebbe più stato in casa essendosi allontanato dalla stessa. A chiamare i carabinieri sarebbero stati dei vicini la cui attenzione è stata attirata dalle urla della donna.

Saranno i carabinieri a ricostruire l’inquietante vicenda. Molto dipenderà se la donna sporgerà o meno denuncia. L’uomo tuttavia potrebbe essere denunciato per lesioni o, c’è chi ipotizza, accuse più gravi.