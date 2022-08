Camogli: Premio fedeltà del cane, ospite d'onore Andrea Cisternino - LevanteNews

Da Sonia Gentoso, presidente dell’Associazione per la valorizzazione turistica di San Rocco di Camogli

Premio Internazionale Fedeltà del Cane – 61ª edizione – martedì 16 agosto 2022 ore 16 San Rocco di Camogli.

Ospite d’Onore e premio bontà: Andrea Cisternino, una vita dedicata agli animali. Il suo Rifugio “Italia KJ2” a Kiev accoglie cani, gatti e altri animali, 400 in tutto, salvati nel corso di 10 anni. In guerra, sotto i bombardamenti, Andrea è rimasto con loro. Un atto di eroismo, di coraggio, ma per Andrea, una scelta d’amore, come un padre verso la sua famiglia, perché questo sono per lui gli animali che ha salvato.

Quest’anno l’ingresso alla manifestazione sarà libero, senza prenotazione.

Le storie sono bellissime e di grande attualità. Storie di eroismo, coraggio, amore incondizionato. Testimonianze esemplari di amore e di rispetto. Storie di cani con ruoli importanti per le persone, per la comunità, come i cani da allerta medica. Storie di cani “mascotte”

E ci sarà la presentazione dei vincitori del concorso Un cane per amico.

L’evento sarà trasmesso in diretta streaming sul sito https://www.avtsanrocco.org/ e sulla pagina fb AVT San Rocco – Premio Internazionale Fedeltà del Cane

locandina

Programma

ore 16 Presentazione dei protagonisti della manifestazione e delle loro storie, con episodi che mettono in evidenza sia la fedeltà dei cani che la bontà delle persone in favore degli stessi, a cura di Sonia Gentoso e consegna dei premi

Premiazione dei vincitori del Concorso “Un cane per amico” riservato alle scuole primarie e secondarie di primo grado della Città metropolitana di Genova e dell’Istituto Comprensivo “A. Casaroli” di Castel San Giovanni e di Sarmato (Piacenza)

Benedizione dei cani