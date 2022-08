Camogli: incontro sui depositi di plastica in mare - LevanteNews

Da ViviAmo Camogli

In data 28.07.2022 alle ore 21.00 presso il chiostro del Santuario del Boschetto di Camogli, come da programma, è stato effettuato l’incontro aperto a tutti, con la tematica ambientale riferita al problema dei depositi di plastica in mare.

All’incontro promosso in collaborazione con Rotary, erano presenti diversi suoi rappresentanti, in particolare dopo l’apertura della iniziativa in questione da parte della Associazione ViviAmo Camogli, a cura della Dott. ssa Emanuela Caneva, sono stati effettuati diversi interventi a tema, da parte dell’ Ing. Fabio Nardi (Rotary) del Comandante Sartori Camilla (Capitaneria di Santa Margherita e del Comandante Sergio Santi (Rotary).

Le analisi degli obbiettivi promossi a tema della serata, sono stati affrontati e discussi al termine della presentazione: accrescere la consapevolezza del problema, individuare possibili iniziative che potrebbero essere adottate, contribuire a ridurre in maniera significativa la quantità di plastica che viene versata nei canali, fiumi e da questi in mare.

A chiusura della serata, il Presidente Giovanni Anelli, ha ringraziato i rappresentanti del Rotary per la collaborazione ricevuta, Roberto Vivaldi per il supporto fornito, la Dott.essa Farida Simonetti per la visita guidata e supportata dalle sue analisi culturali alle esposizioni ex voto presenti nel perimetro interno al chiostro e tutti i presenti per la partecipazione ad una iniziativa con un tema cosi importante per un futuro più sostenibile.

Prossimamente saranno promosse nuove iniziative con tematiche ambientali, da parte di ViviAmo Camogli, con particolare riferimento alla nostra Città.