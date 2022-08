Sori Solidale: Ais sostiene l'iniziativa - LevanteNews

Dall’ufficio stampa di Ais Liguria

Anche quest’anno Sori Solidale presenta un ricco programma che animerà la cittadina rivierasca dalle ore 17 alle 24 di ogni giorno da giovedì 18 a domenica 21 agosto 2022. Arrivati alla 19ª edizione, prosegue la collaborazione tra Sori Solidale e Associazione Italiana Sommelier della Liguria, per un evento che vede la sinergia tra la degustazione delle specialità liguri e l’intrattenimento musicale.

Fin dalla prima edizione di Sori Solidale, realizzata nel 2003 su iniziativa di Carlo Casaleggio in riconoscenza all’Associazione Gigi Ghirotti per l’assistenza prestata a un amico di Sori, Ais Liguria è al fianco dell’iniziativa come sostenitore. “Aziende e associazioni come la nostra ogni anno si uniscono con un lavoro di volontariato e con la partecipazione dei nostri sommelier e produttori liguri – dichiara il presidente dell’Associazione Italiana Sommelier della Regione Liguria Marco Rezzano – con impegno e affetto cerchiamo di contribuire a rendere l’evento sempre più partecipato, per donare alla Gigi Ghirotti un contributo sempre maggiore. La nostra associazione e i nostri sommelier sono sempre disponibili per eventi di questa importanza”.

L’Associazione Italiana Sommelier è stata fondata il 7 luglio 1965. Il 6 aprile del 1973, con Decreto n.539 del Presidente della Repubblica, ha ottenuto il riconoscimento giuridico dello Stato. Far parte di Ais Liguria significa partecipare alle moltissime attività di enogastronomia che vengono organizzate per i soci: degustazioni guidate, seminari a tema, cene, gite presso aziende vinicole in Italia e nel mondo. Significa, inoltre, partecipare a congressi nazionali e internazionali.

L’Area Formazione dell’Associazione Italiana Sommelier si occupa di tutto ciò che riguarda la formazione, l’informazione, l’aggiornamento e l’approfondimento culturale degli aspiranti sommelier e di coloro che, già entrati a pieno titolo in Ais, desiderano arricchire il proprio bagaglio culturale enogastronomico. Questi obiettivi possono essere raggiunti grazie a un corso articolato, in tre livelli, a seminari di formazione e aggiornamento. Dopo essere diventati sommelier si può seguire un percorso didattico articolato per approfondire tematiche relative alla comunicazione, alla degustazione del vino, all’abbinamento cibo-vino, al servizio, alla gestione dei corsi e altro ancora.

Per l’autunno, Ais Liguria ha già in programma un calendario ambizioso che, oltre ai corsi di primo livello per sommelier in partenza nei mesi autunnali in tutta la regione, vede corsi sull’olio, sulla birra, sullo champagne e diverse masterclass, un duplice approfondimento sulla produzione del vino sia biodinamico che convenzionale, diversi incontri sui vini liguri e molto altro ancora. L’obiettivo dell’associazione è quello di aprirsi sempre di più a tutti i soci, mantenendo alta l’attenzione nei confronti dei produttori liguri, perché prima di tutto bisogna conoscere il territorio e la regione dove si vive e si opera.

Da giovedì 18 a domenica 21 agosto si terrà la diciannovesima edizione di “Sori Solidale 2022”, 4 giorni non stop di eventi, dalle ore 17 alle 24, a favore dell’associazione Gigi Ghirotti. Non mancheranno le eccellenze gastronomiche (focaccia al formaggio, focaccette fritte, trofie al pesto, ravioli, minestrone, caponata, stoccafisso in umido, totani in umido, salamini e fagioli, dolci), lo stand di degustazione dei vini curato dai volontari dell’Associazione italiana Sommelier, gran bazar vintage dei volontari di Sori, di artigianato a cura della Gigi Ghirotti, di libri condotto da un gruppo di volontari della Biblioteca, di fiori e poi tanta musica. Nel corso delle 4 serate si alterneranno infatti artisti quali Luca Repetto, i Fratelli di Taglia, gli Acustico Medio Levante, Beppe Mistretta, gli Urban Cairo, gli Aforisma, i Cripta Manent. La Direzione Artistica “Gli Agitatori Culturali Irrequieti Giandeibrughi” dedica la manifestazione musicale a Vittorio De Scalzi, recentemente scomparso, che ha più volte calcato il palcoscenico di Sori Solidale a favore della Gigi Ghirotti.

“Gigi Ghirotti si prende cura sin dal 1984 di assistere a casa e nei suoi due Hospice i malati in necessità di cure palliative con lo scopo di lenire il dolore e dare aiuto e supporto all’intero gruppo familiare” spiega il fondatore e presidente della Gigi Ghirotti Prof. Franco Henriquet.

“La manifestazione Sori Solidale – aggiunge il vice presidente della Regione Liguria- dal 2003 dona un contributo significativo all’Associazione Gigi Ghirotti grazie all’impegno del Comune di Sori, della ProLoco e di tutti gli aderenti, sottolineandone il prezioso lavoro, svolto con grande professionalità e profonda umanità”.

“L’evento Sori Solidale è nato – dice l’assessore al Commercio e alla Cultura del Comune di Sori-su iniziativa di Carlo Casaleggio in riconoscenza all’Associazione Gigi Ghirotti per l’assistenza prestata ad un amico di Sori. Oggi è una prova di grande maturità e generosità che coinvolge e impegna l’intera cittadinanza. Sono certo che ogni comunità si misuri anche in base alla propria propensione ad aiutare il prossimo. E questo è l’obiettivo dei soresi”.

Gli stand ed i concerti si troveranno nella zona pedonale di Sori.

A disposizione di chi vorrà arrivare in macchina ci sarà un servizio sia di parcheggio che di navetta gratuiti sino alle ore 24.