Sestri: “E Sardenn-e...", mostra di Roby Giannotti - LevanteNews

Dall’Associszione Cultirale “O Leûdo”

Sabato 6 agosto 2022, in occasione della “31ª Sagra della Sarden-na pou Fëugo” organizzata a Sestri Levante dall’Associazione Sportiva Pesca Dilettantistica A Caladda, in piazzetta Mario Antonietti, si terrà la mostra “E Sardenn-e di Sestri Levante”, ceramiche di Liguria realizzate dal designer Roby Giannotti, in collaborazione con l’Associazione Culturale “O Leûdo”. Tra le maioliche dedicate al

mare spiccano le sardine in ceramica, un piccolo oggetto di design che l’artista ligure ha voluto dedicare espressamente allo storico evento organizzato da “A Caladda”.

La storica e apprezzatissima Sagra della “Sarden-na pou Fëugo” giunge quest’anno alla sua 31ª

edizione. Nell’ambito del bellissimo evento organizzato dall’Associazione Sportiva Pesca Dilettantistica “A Caladda”, in piazzetta Mario Antonietti, previsto per sabato 6 agosto 2022, a partire dalle ore 19, si terrà una piccola ma preziosa mostra delle ceramiche di mare del designer ligure Roby Giannotti, in collaborazione con “A Caladda” e con l’Associazione culturale “O Leûdo”.

Tra le opere che l’artista porterà in piazzetta spiccano le “Sardenn-e di Sestri Levante”, che danno il nome a questa mostra temporanea: si tratta di una piccola scultura modellata e dipinta a mano,

nata con lo scopo di creare un oggetto di design espressamente dedicato all’evento che “A Caladda” da oltre trent’anni realizza con grande impegno e passione per valorizzare il territorio e il mare di Sestri Levante. Questa bella collaborazione nasce in realtà da oltre un anno.

Nell’estate 2021 l’Associazione O Leûdo ha portato, infatti, a Sestri Levante il designer savonese

per una mostra realizzata con il sostegno di Mediaterraneo Servizi e il patrocinio del Comune di Sestri Levante, trovando la piena collaborazione dell’Associazione A Caladda che ha messo a disposizione la sua sede, divenuta nel mese di Luglio una splendida quanto inusuale location per una ampia retrospettiva delle ceramiche dedicate al mare realizzate da Roby Giannotti presso la storia fornace delle Ceramiche San Giorgio di Albissola Marina che, negli anni ’50, ha ospitato grandi dell’arte internazionale come Lucio Fontana, Fabbri, Lam e molti altri protagonisti del contemporaneo.

Afferma l’artista Roby Giannotti: “Nel 2021 ho avuto l’opportunità e l’onore di conoscere due bellissime associazioni del territorio, O Leûdo e A Caladda che, nei loro diversi ambiti, si occupano della valorizzazione di un luogo che mi è rimasto nel cuore. Per questo abbiamo cercato anche quest’anno di mettere in piedi una piccola iniziativa per mantenere un legame che ci permetta di collaborare nel tempo sui temi del mare, dell’ambiente e della storia delle tradizioni liguri con un taglio legato al design contemporaneo. Vorrei ringraziare “O Leûdo” nelle persone di Nicola Orecchia, Antonio Enrico Canale e Paola Gasparini, e A Caladda nelle persone di Diego Goatelli e dei suoi associati che ho avuto modo di conoscere nelle giornate passate insieme in mostra per la loro disponibilità e, ricordando l’evento del 2021, Mediaterraneo Servizi e il Comune di Sestri Levante per il loro sostegno e patrocinio”.

Alcune specifiche tecniche delle “Sardenn-e di Sestri Levante”: l’oggetto di design è multiuso, può

essere utilizzato come segnaposto, poggiaposate, fermacarte o essere appeso a parete come oggetto

d’arte per la decorazione d’interni. Design di mare da Sestri Levante con amore. Completa la mostra

una serie di triglie di scoglio e di affascinanti conchiglie in maiolica modellate dall’artista e dove si

sente il mare..