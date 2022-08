San Colombano: i lavori al torrente Lavagna e il comunicato Fi.Ma - LevanteNews

Il Comune di San Colombano, con riferimento all’articolo dal titolo “Siccità: situazione drammatica; moria ingiustificata di pesci”, riportante un comunicato stampa dell’associazione FI.MA., pubblicato sul portale on line Levante News e condiviso da varie pagine sui social network, desidera fornire alcune precisazioni che non ha però inviato a Levante News che comunque le pubblica (La testata giornalistica Levante News pubblica, per diritto di cronaca, i comunicati che pervengono alla redazione senza commentarli; sempre disponibile a pubblicare pareri eventualmente contrapposti)

L’intervento prevede la sistemazione e la pulizia di alcuni tratti dell’asta del torrente Lavagna individuati nel territorio del Comune di San Colombano Certenoli.

I lavori, finanziati dalla Regione Liguria per un importo totale di € 90.000,00, sono stati affidati dal Comune ad idonea ditta specializzata e consistono sinteticamente nel taglio vegetazionale di materiale per lo più arbustivo cresciuto all’interno dell’alveo e nella sola movimentazione del materiale litoide nelle principali anse che presentano criticità: si preleva materiale ghiaioso da zone in cui sono stati rilevati sovralluvionamenti eccessivi e lo si deposita in zone che presentano fenomeni di erosione. Non è prevista alcuna opera in alveo, né la costruzione di manufatti di alcun genere (briglie, pennelli o altro).

Gli interventi sono mirati al miglioramento delle condizioni di deflusso del torrente in caso di eventi di piena, liberando le sezioni idrauliche, sulla base delle linee di indirizzo e delle indicazioni operative del Piano di Bacino Stralcio Torrente Lavagna.

E’ stata debitamente e preventivamente acquisita specifica autorizzazione idraulica da parte del competente ufficio regionale, e l’inizio lavori, come prescritto dalla suddetta autorizzazione, è stato regolarmente comunicato agli uffici regionali (Difesa del suolo e Ufficio Caccia e Pesca). Contestualmente sono state comunicate opportune disposizioni all’impresa, al fine di preservare i tratti dove è ancora presente uno scorrimento di acqua, mantenendo la fluidità anche minima della corrente, con particolare attenzione alla protezione delle pozze – anche isolate – presenti lungo l’alveo, al fine di salvaguardare la fauna ittica presente.

In corrispondenza della passerella pedonale in ferro che collega a livello pedonale loc. Micheloni con loc. Pian dei Cunei, era presente un’ampia escavazione alla base delle pile in alveo che lasciava scoperte le fondazioni ed è stato necessario – esclusivamente in quel punto – movimentare del materiale grossolano e sistemare la fossa presente per evitare possibili rischi connessi alle condizioni di stabilità della passerella e alla transitabilità conseguente. L’operazione era correttamente prevista dal progetto approvato e autorizzato, trattandosi di una criticità locale da risolvere (punto C.6 sugli elaborati grafici allegati al progetto).

L’impresa sta proseguendo con diligenza i lavori nel rispetto delle normative in materia e di concerto con le indicazioni della D.L. e degli uffici regionali preposti al controllo ed alla verifica degli interventi.

Il Comune si riserva la facoltà di intraprendere possibili azioni legali in merito alla diffusione di notizie non veritiere.