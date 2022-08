Rugby/ Pro Recco, la serie A al via il 2 ottobre - LevanteNews

Dall’ufficio stampa Pro Recco Rugby

La FIR ha ufficializzato i gironi della Serie A 2022/2023, salita da trenta a trentatre squadre, dunque undici per ciascuno dei tre gironi su base territoriale.

Come di consueto la Pro Recco Rugby è inserita nel Girone 1 che, oltre a Liguria, Piemonte, Lombardia e Sardegna, va ad includere anche l’Emilia Romagna: Ssd Pro Recco Rugby A.R.L., Rugby Noceto Fc Soc.Coop. S.D., Rugby Parma F.C.1931 Soc.Coop.S.D., I Centurioni Rugby Ssd R.L., C.U.S. Genova Asd, Amatori Rugby Alghero Asd, Rugby Parabiago Ssd Srl, Asd Rugby Milano, Cus Milano Rugby Asd, Asd Biella Rugby Club, VII Rugby Torino Asd.

Gli Squali torneranno dunque a misurarsi con Noceto dopo diversi anni e sono arrivate nel Girone 1 anche le due neopromosse Rugby Parma e CUS Milano. Le altre avversarie sono le stesse del campionato scorso escluso naturalmente il CUS Torino, promosso in Top10.

La stagione regolare inizierà domenica 2 ottobre e si concluderà a maggio. Poi, il 21 e 28 maggio, si giocheranno le semifinali di andata e ritorno a cui accederanno la prima classificata di ogni girone più la miglior seconda e, infine, il 4 giugno 2023, la finale per l’unica promozione in Top10. Retrocederanno invece in Serie B quattro squadre: l’ultima classificata di ciascun girone e la penultima che risulterà perdente nella pool play-out che verrà giocata dalle tre decime classificate.

Per gli Squali e gli Squaletti più grandi il raduno per il primo allenamento della nuova stagione è fissato, come da tradizione, per il 16 agosto: al termine di saluti e presentazioni di rito gli atleti inizieranno la prima fase della preparazione alla nuova stagione.

Oltre alla nuova guida tecnica di Noto e Regestro affiancati da Tagliavini ci saranno diverse altre novità in casa biancoceleste, che verranno comunicate a breve.

foto Andrea Valle