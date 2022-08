RASSEGNA STAMPA. Agosto e settembre prenotazioni record - LevanteNews

Oggi, lunedì 1 agosto, auguri ad Alfonso. Mercati settimanali: Recco; Riva Trigoso. Proverbi: “Ad ogni passo piace il suon del suo sonaglio”.

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA

Il Secolo XIX (Omettiamo le notizie di intrattenimento che in genere trovano spazio nelle pagine “Album”), Turismo: “Agosto e settembre record di prenotazioni”; “Tutto esaurito per i prossimi fine settimana” (Commento. Per il quotidiano quello del “tutto esaurito” è diventato ormai un tormentone).

Sestri Levante L’inchiesta sulla morte di Camilla Canepa si concentra sugli open day. Sestri Levante: iniziativa Cgil per i lavoratori stagionali, si concluderà a settembre nella Bimare. Sestri Levante la bella storia della Barcarolata,

Chiavari: cremeria Spinola in corso Dante, Don’Cola riapre in caruggio. Chiavari ricorda Anna Gori.

Rapallo: Penelope Cruz, fine settimana con famiglie e amici in un albergo e ristoranti cittadini.

