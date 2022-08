Rapallo: Giulia Musso, un'estate piena di applausi e risate - LevanteNews

Mercoledì sera salirà ancora sul palco del teatro all’aperto di Villa Tigullio a Rapallo; precederà l’esibizione del collega Claudio Lauretta. Per la rapallese Giulia Musso l’estate 2022 è quella del successo; meritato perché non nasce dal caso, ma dallo studio e dalla sperimentazione. Diciamo che la sua è una calda estate piena di risate e applausi del pubblico che la segue divertito. Giulia Musso cavalca con grazia ed ironia i temi che caratterizzano i rapporti tra residenti in Liguria e “foresti”. I tempi delle scritte “Bauscia go home” sono passati da anni, ma resta sempre quel filo di sarcasmo che divide anche, ad esempio, genoani e sampdoriani. Oggi Giulia Musso era ospite del Tgr Liguria, un omaggio al suo crescente successo.