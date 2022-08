Rapallo: Fratelli d'Italia apre la campagna elettorale - LevanteNews

Dal Circolo Territoriale Fratelli d’Italia

Il Circolo Territoriale Fratelli d’Italia apre la campagna elettorale a Rapallo attraverso manifesti già in affissione nelle vie cittadine e con una prima serie di appuntamenti in piazza:

Sabato 6 agosto: Piazzetta Da Vico dalle ore 9.00 alle 13.00

Domenica 7: Lungomare Vittorio Veneto (Davanti al Chiosco della musica) delle ore 18.00 alle ore 23.00

Sabato 20: Via Mameli pedonale (difronte Ratto) dalle ore 9.00 alle 13.00

Domenica 21: Via Mameli pedonale (difronte Ratto) dalle ore 9.00 alle 13.00

Mercoledì 24: Lungomare Vittorio Veneto (Davanti al Chiosco della musica) delle ore 18.00 alle ore 23.00

“Finalmente il 25 settembre si vota! Abbiamo tanto atteso il momento di far sentire la nostra voce ed ora quel momento è arrivato – così Monica Debè, Presidente del Circolo Territoriale FdI Rapallo – Giorgia Meloni ha dimostrato di avere coerenza e serietà per poter guardare negli occhi gli Italiani. Proprio questa coerenza ci ha premiato con una crescita inarrestabile e sono certa che le urne sanciranno la volontà degli elettori di vedere Giorgia Meloni Premier”.