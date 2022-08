Rapallo: bando comunale per istruttori tecnici (architetti) - LevanteNews

L’amministrazione comunale di Rapallo ha indetto un concorso pubblico, per esami, necessario alla formazione di una graduatoria per l’assunzione a tempo determinato e parziale di Istruttori direttivo tecnici (architetti). Le figure professionali saranno centrali nell’attuazione dei progetti contenuti all’interno del PNRR (Piano nazionale di ripresa e resilienza). Per tutte le informazioni necessarie,consultare: https://trasparenza.comune.rapallo.ge.it/archivio22_bandi-di-concorso_0_13473_640_1.html

Il Comune di Rapallo indice il concorso pubblico per esami, per la formazione di una graduatoria, per esami, per assunzioni a tempo determinato e parziale al 50% della prestazione lavorativa a tempo pieno, per la figura di “Istruttore direttivo tecnico” (Architetto) Cat D p.e. D1, per consentire l’attuazione dei progetti previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (P.N.R.R.).

Bando istruttore direttivo tecnico architetto