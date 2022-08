Portofino White: tutti vestiti di bianco, apericena e risottata - LevanteNews

Dall’Associazione benefica Amici di Portofino Onlus

Amici di Portofino Onlus “La ripartenza” post covid è stata un successo, con una serata che come sempre risulta essere la nostra punta di diamante, un’emozione a cielo aperto che ha generato emozioni, non solo con le scenografie ottenute con un semplice dress code e abbellite da una location splendida come quella della Abbazia della Cervara. Il Direttivo dell’Associazione Benefica Amici di Portofino Onlus, il sodalizio presieduto dall’ex Comandante della Guardia Costiera di Portofino Antonio Vantaggiato – Obbiettivo ripartire alla grande, cosi è stato: grande affluenza al massimo delle aspettative, il delfino per un domani donato a Mario Preve patron di riso Gallo, serata dedicata alla sua famiglia e alla ricerca sul cancro.

Oggi si riprone la Portofino White seconda edizione. Dopo il successo avuto nel 2019 si ripropone a grande richiesta con un pienone mai visto il 5 agosto (ore 20.30) con il patrocinio del Comune di Portofino e con la splendida collaborazione dello YCI presieduta da Presidente Gerolamo Bianchi sempre disponibile con il suo eccellente staff.-

Serata all’insegna della buona musica con un ricco apericena a cui imprenditori sia di Portofino che della provincia di Genova hanno donato opere e oggetti d’arte per una piccola lotteria il cui ricavato sarà interamente devoluto all’0spedale Pediatrico Giannina Gaslini, come già avvenuto con l’evento della scuderia Ferrari di Portofino con cui si collabora attivamente con il presidente Matteo Monzani. A seguire si ritorna alla risottata, visto il grande successo di partecipazione nella edizione del 2018.

A seguire: Regata in Rosa trofeo Franca Sozzani, con data da definire con lo Yacht Club Italiano presumibilmente a settembre/ottobre secondo disponibilità dello stesso.

Sponsor con premi della serata White:

Sacano Bag’s Zunino

Gioielleria Comotto

Bpaintings Serra Benedetta

G.G. Arte Ceramica Pegli

Gennaker Portofino Prato Rachele

Gioielleria Grimoldi Portofino

Panificio Canale Portofino

Ristorante pizzeria Kicks SML

Associazione benefica Amici di Portofino Onlus

Via dell’Abbondanza Vini di Federico Bruera

Si ringrazia lo YCI per la gentile ospitalità e il Comune di Portofino per la concessione del patrocinio.