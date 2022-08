Parco Portofino: madre e figlia tedesche soccorse alla Cala dell'Oro - LevanteNews

La storia è la solita, si ripete quasi tutti i giorni. Oggi è la volta di madre e figlia tedesche che decidono di percorrere il sentiero che da San Rocco conduce a San Fruttuoso. Calzano infradito e sono senz’acqua e zuccheri mentre il sole batte impetuoso sul sentiero. Quasi stremate giungono alla “pallina” 11 e chiedono soccorso.

Da Rapallo partono i vigili del fuoco che con l’idroambulanza della Croce Bianca superano Portofino, San Fruttuoso e arrivano alla Cala dell’oro dove si inerpicono su un ripido sentiero da capre e raggiungono le due escursioniste.

Da terra arriva anche la squadra del soccorso alpino. Con i vigili del fuoco allestiscono due barelle su cui adagiano madre e figlia calandole sullo stesso ripido sentiero verso il mare e l’idroambulanza per fare ritorno a Rapallo. Le due turiste, una volta rifocillate, si riprendono. OIperazione conclusa alle 19.30.

E’ evidente che prima dopo bisognerà decidersi a monitorare gli accessi al parco, vietandoli a chi non è adeguatamente attrezzato per percorrerli.

Nella foto la Cala dell’Oro e la ripida parete che porta al sentiero San Rocco-San Fruttuoso

Dal Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico – Servizio Regionale Ligure

Relazioni Esterne

Ancora un intervento per un probabile malore da caldo sul monte di Portofino. Questa volta i soccorsi sono scattati per una donna 60enne tedesca che, al passo del Bacio, ha accusato spossatezza e disidratazione. Grazie all’ottima collaborazione tra vigili del fuoco e soccorso alpino la donna, in gita assieme ad altri tre connazionali, è stata raggiunta. Dopo le prime cure, è stata accompagna assieme ad un altri gitanti verso Cala dell’Oro. Qui (la zona è completamente interdetta alla navigazione, ma ci si può entrare per motivi di soccorso) le idroambulanze della Croce Bianca Rapallese e della Croce Verde Camogliese hanno raccolto gitanti e soccorritori e sono rientrate a Rapallo e Camogli. Gli altri due escursionisti si sono diretti verso San Fruttuoso. Da qui sono saliti su un battello per Camogli.