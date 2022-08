Levanto: "Premio Montale Fuori di Casa" 2022 - LevanteNews

Dall’ufficio stampa del Comune di Levanto

Il 5 agosto, per il secondo anno consecutivo, verrà realizzata a Levanto la Sezione Ambiente del “Premio Montale Fuori di Casa”, patrocinato dal Ministero della Cultura e dalla Regione Liguria, che si svolgerà dalle ore 21.00 in uno dei luoghi più affascinanti di questo Comune, il Sagrato della chiesa di Sant’Andrea (Piazza Massola 40).

La serata, condotta dalla Presidente del Premio Adriana Beverini e dalla Vice Presidente Barbara Sussi, inizierà con l’assegnazione del Riconoscimento speciale al sindaco Luca Del Bello in rappresentanza del Comune di Levanto per le buone pratiche ambientali messe in campo da quasi venti anni nel realizzare un armonioso connubio tra ambiente e sviluppo sostenibile.

Ad essere premiate saranno due donne che, in anni diversi e in modi diversi, hanno mostrato e dimostrano con i fatti e non solo con le parole, come vivere l’impegno ambientalista: Grazia Francescato, da sempre sostenitrice di un ideale che integri valori sociali e laici con valori ecologici e ambientali, appassionata di letteratura, cinema e teatro e Letizia Palmisano, eco blogger, giornalista ambientale, esperta di social media, di green economy, divulgatrice di buone pratiche delle imprese e delle pubbliche amministrazioni, oltre ad essere consulente aziendale e organizzatrice di eventi.

Grazia Francescato, leader ambientalista, giornalista, scrittrice.

Da cinquant’anni sul fronte della difesa dell’ambiente, è stata presidente del Wwf Italia, membro del Board del WWF International, per due volte Presidente dei Verdi, Parlamentare verde e Portavoce dei Verdi Europei,membro del Coordinamento Nazionale di Sel.

Come giornalista,è stata corrispondente a Bruxelles per l’Agenzia Ansa, collaboratrice di vari quotidiani e periodici (tra cui ‘La Repubblica’, ‘L’Unità’, ’Panorama’), inviata speciale di numerose riviste (‘Natura Oggi‘, ‘Oasis’, ‘Airone’) e conduttrice di trasmissioni Tv dedicate alla natura (‘Geo’ e ‘Il Viaggiatore’, Rete 3 Rai).

Attualmente è membro del Consiglio Generale di Aspen Institute e testimonial di varie associazioni ambientaliste e animaliste. Si occupa da anni del rapporto tra Natura e Spiritualità e del dialogo interreligioso per la tutela del Creato. E’ stata tra i primi a promuovere la riconversione ecologica dell’economia e della società, l’integrazione tra le dimensioni ambientali, sociali ed economiche, coniugando le ragioni del lavoro e le ragioni dell’ambiente. Autrice di numerosi saggi , articoli, pubblicazioni sulle questioni ambientali e sulla relazione tra Madre Terra e Spiritualità. Ha ricevuto molti premi e menzioni sia in Italia che all’estero per la sua leadership ambientalista.

E’ stata tra le fondatrici del movimento femminista e della rivista ’Effe’, autrice di numerose pubblicazioni e promotrice di eventi/esperienze per la liberazione delle donne e la parità di genere. Parla quattro lingue (italiano, inglese, francese e spagnolo), ama camminare e vivere in natura, si interessa di letteratura, arte, cinema.

Letizia Palmisano, giornalista ambientale ed ecoblogger.

Scrive per diverse testate e portali. Moderatrice e speaker in molteplici eventi, è docente sulle materie legate al web 2.0 e sulla comunicazione ambientale. È nel comitato organizzatore del premio cinematografico Green Drop Award.

Nel 2018 ha vinto il Macchianera Internet Awards per l’impegno nella divulgazione dei temi legati all’economia circolare, ha vinto il premio Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti 2020 e 2021, categoria cittadini per il suo impegno nella lotta ai rifiuti invisibili elettronici (edizione 2020) e per l’impegno nel dare una seconda vita ai libri usati.

Con Matteo Nardi per Città Nuova nel 2021 ha scritto il libro 10 idee per salvare il Pianeta prima che sparisca il cioccolato. Il suo blog è www.letiziapalmisano.it

Come consuetudine del “Premio Montale Fuori di Casa” verranno acquistati libri delle due premiate che saranno poi donati al pubblico presente a fine evento.

Della Francescato il libro In viaggio con l’arcangelo, racconto di un viaggio che si snoda dalle foreste dell’Amazzonia all’isola greca di Simi, dalle Azzorre alla Patagonia cilena (edizioni Mediterranee) con prefazione di Guido Ceronetti.

Della Palmisano verrà donato al pubblico il libro 10 idee per salvare il Pianeta prima che sparisca il cioccolato pubblicato da Città Nuova nella collana I Prismi. Scritto a quattro mani con il giornalista Matteo Nardi, il libro dal titolo accattivante è strutturato in dieci capitoli e fornisce nel modo più semplice suggerimenti importanti su ciò che ognuno di noi può fare sin da subito a partire dalla sua vita domestica per salvare il nostro pianeta. Vivere in modo più green infatti è facile e si può iniziare da semplici piccoli passi: a guadagnarci saremo noi e il pianeta.

“L’idea di un Riconoscimento Speciale al Comune di Levanto – spiega la Presidente Adriana Beverini – prende invece le mosse dall’evento eccezionale avvenuto il 15 luglio 2022 a Levanto, quando un esemplare di tartaruga marina della specie “Caretta Caretta” ha nidificato sulla spiaggia della Pietra. Tale evento, come rimarcato anche da Legambiente La Spezia, è il segnale positivo di un ambiente marino che, se opportunamente salvaguardato, sa riprendersi regalando emozioni”.

Agli organizzatori del Premio è però sembrato qualcosa di più: il riconoscimento per le pratiche di Politica ambientale che il Comune di Levanto sta portando avanti dal 2004, quando, decidendo di improntare lo sviluppo socio-economico della comunità locale ad un’alta qualità della vita e ad uno sviluppo sostenibile del territorio, ottenne il primo certificato di conformità del proprio sistema di gestione ambientale: “Iso 14001”.

Questo certificato aprì infatti la strada all’acquisizione di ulteriori e più vincolanti attestati (come la certificazione “Emas” conseguita nel 2017), che periodicamente vengono rinnovati, a testimonianza del protrarsi dell’impegno nel settore ambientale da parte delle amministrazioni che si sono succedute fino ad oggi.

Un impegno profuso anche conformando la progettazione di grandi opere pubbliche al contesto paesaggistico: è il caso dell’impianto di depurazione delle acque reflue realizzato nel 2016 a Vallesanta, che ha ricevuto il premio “La fabbrica nel paesaggio” da parte del Club Unesco di Foligno e Valle del Clitunno con la motivazione: “Per la qualità dell’intervento, che pur riguardando un’attività di tipo industriale, si inserisce in maniera armonica nel paesaggio, con il pregio di ottime soluzioni tecniche”.

L’edificio, realizzato proprio dietro la nuova passeggiata a mare di Vallesanta, in una zona ambientale di grande pregio, ha infatti risposto appieno a quegli ideali che mirano a promuovere una nuova etica dell’urbanizzazione, nella quale “lo sviluppo sostenibile è fondato sul rapporto equilibrato tra i bisogni sociali, l’attività economica e l’ambiente”.

L’impianto di depurazione ha inoltre contribuito a conseguire, per la prima volta nel 2016, la Bandiera Blu, la più importante certificazione di qualità ambientale attribuita dalla “Fondazione per l’educazione all’ambiente “alle cittadine che perseguono una gestione sostenibile del territorio, con particolare riferimento alle aree marine e lacustri”.

Nel 2018 il Comune di Levanto ha acquisito anche la Bandiera Lilla: riconoscimento attribuito agli enti particolarmente attivi nel dotare le cittadine di infrastrutture, servizi e iniziative che rendano i luoghi facilmente accessibili e fruibili alle persone diversamente abili, stimolando l’accoglienza nei confronti del cosiddetto “turismo accessibile”.

La politica ambientale del Comune di Levanto è programmata e resa pubblica in documenti (come la Dichiarazione ambientale, l’Analisi ambientale e il Registro degli aspetti ambientali) che vengono periodicamente aggiornati e che individuano gli aspetti ambientali connessi alle attività e ai servizi erogati sul territorio.