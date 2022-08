Dalla Biblioteca civica di Framura

La Biblioteca Civica di Framura ha organizzato, per mercoledì 3 agosto alle 21.30 in località Costa di Framura: “1922-2022 Le origini del fascismo e dell’antifascismo alla Spezia e in provincia”.

Ne parla Giorgio Pagano storico e autore “Con gli Arditi del popolo dove il 1922 non piegò l’antifascismo”.