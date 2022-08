Deiva: Max Manfredi e Cristina Nico in concerto - LevanteNews

Dall’ufficio turistico comune di Deiva Marina

Una serata all’insegna della grande canzone d’autore e d’autrice, offerta e organizzata dal comune di Deiva Marina in collaborazione con Lilith Festival & Label, che vedrà esibirsi due grandi protagonisti della scena cantautorale genovese e nazionale, Max Manfredi e Cristina Nico, sulla passeggiata a mare della cittadina rivierasca.

Max Manfredi, sulle scene da trent’anni, è cantautore, scrittore, uomo di teatro. Fabrizio De André, che ha voluto cantare una sua canzone nel disco “Max”, disse di lui: “è il migliore di tutti“. Secondo Roberto Vecchioni è “uno che non posso nemmeno limitare con il termine di cantautore“. Max Manfredi presenterà il nuovo album, “Il Grido della Fata”, accompagnato da Alice Nappi al violino e Francesco Ciapica alle tastiere e ai cori, e alcune canzoni dalle sue precedenti produzioni. Max Manfredi ha pubblicato sei dischi prima di questo nuovo e quattro libri, ha vinto numerosissimi premi, fra cui una targa Tenco per il miglior disco dell’anno, “Luna persa”, nel 2008 (e quest’anno, con il nuovo disco, è arrivato nella cinquina finale). Ma più che tutto questo, a presentarlo sono le sue canzoni. L’originalità indiscussa del suo linguaggio poetico e musicale lo ha reso oggetto di studi e tesi universitari.

“Il Grido della Fata”, che prende il nome dal verso di un componimento del poeta francese Gerard De Nerval, dal punto di vista delle sonorità si contraddistingue per l’uso dell’elettronica (“ce n’è una presenza ampia e variegata”), che, in ogni caso, non ha limitato le collaborazione con musicisti presenti e vivi: archi, fiati, cordofoni e percussioni. L’album è stato registrato con e da Marcello Stefanelli e Gabriele Santucci, per passare poi nelle mani sagaci di Fabrizio Ugas. Dodici brani comunque caratterizzati dalla poetica distintiva dell’artista genovese che spiega: “datare i brani di questo disco è impossibile, da tanto hanno sopravvissuto e per quanto sono stati reinventati. Vengono in mente i fossili di insetti o impronte conservati nell’ambra. Cosa c’è di più nuovo di un fossile riscoperto? Ancora più difficile sarà, per l’ascoltatore, distinguere i brani vecchi da quelli nuovi.” E in effetti anche questi brani reggono benissimo la trasposizione più folk del live in trio, insieme ai giovani e talentuosi Alice Nappi e Francesco Ciapica.

Cristina Nico è una cantautrice, musicista e artista genovese. Ha militato in diverse band della scena rock/alternative della sua città, come cantante e chitarrista. Fin da giovanissima ha coltivato anche un lato più lirico che l’ha portata ad autoprodurre un libretto+ep contenente oltre alle sue canzoni le riproduzioni di alcuni dei suoi collages/pitture, ad incidere tre dischi solisti e ricevere vari riconoscimenti nell’ambito della canzone d’autore/autrice, tra cui il Premio Bindi nel 2014. È una delle animatrici dell’associazione culturale Lilith, con cui organizza il Lilith Festival della Musica d’autrice e altre iniziative per dare spazio alle donne nella musica e nell’arte e combattere ogni discriminazione di genere.

“Cristina Nico ha la grinta e la forza, l’energia interiore dei grandi rockers; la sua voce è potente e arriva come uno schiaffo, come le verità che non si possono tacere e nascondere a se stessi; arriva a volte come lamento, altre come voce interna della coscienza, altre ancora come grido nell’antro della caverna. In ogni caso il suo canto e il suo sound vanno ogni momento d’accordo e le due doti interpretative mantengono sempre la sincerità della canzone d’autore” (Elisabetta Malantrucco, Blogfoolk). È uscito a giugno 2022 il suo terzo disco, omonimo, per Lilith Label / Orange Home Records . Un intenso viaggio interiore, un lavoro eclettico, che spazia da chitarre rabbiose a momenti quasi trip-hop, che non si nega accenti world music ed elettronici, senza rinnegare la matrice folk rock che contraddistingueva i precedenti album. Pur mantenendo l’urgenza e una certa essenzialità della scrittura primigenia, in fase di produzione Giulio Gaietto e la stessa Nico hanno deciso di fare emergere l’eclettismo di stili e suggestioni. ll live è fedele a questa voglia di assecondare diversi umori, anche nella versione in duo, “intima non troppo”, in cui la sensibilità di Stefano Bolchi si spartisce con Nico le parti di chitarra e il canto. La voce di Nico si rende cangiante nell’interpretare le proprie voci interiori, utilizzando oltre all’italiano anche l’inglese, il francese e persino il dialetto calabrese: “Ho sentito l’esigenza di esprimermi non solo in italiano, perché ogni lingua offriva opportunità diverse di espressione. E perché…è successo così.”

I concerti cominceranno alle 21.30, nella spaziosa terrazza sopra ai Bagni Arcobaleno, all’inizio della passeggiata a mare venendo da direzione levante (in fondo per chi viene da ponente), ingresso libero.