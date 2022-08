Chiavari-Rezzoaglio: il 5 agosto si celebra la Madonna della neve - LevanteNews

Da Pino Lanata – Chiavari (In Italia la Madonna della Neve è patrona di 63 Comuni e 73 frazioni)

Il 5 agosto: “A Madonna da neive” (in latino Sancta Maria ad Nives). Madonna della Neve è uno dei titoli sotto cui viene invocata Maria, madre di Gesù.

La Basilica di Santa Maria ad Nives, sul Colle Esquilino in Roma, è ritenuta il più antico Santuario Mariano dell’occidente.

La tradizione vuole che nel Secolo IV sotto il Pontificato di Liberio, un nobile e ricco patrizio romano di nome Giovanni, insieme a sua moglie, non avendo figli decidessero di offrire i propri beni alla Santa Vergine per la costruzione di una Chiesa a Lei dedicata.

Nella notte fra il 4 e 5 agosto la Madonna apparve ai coniugi e al Papa Liberio, indicando il Colle Esquilino come luogo per la costruzione. Quella notte, in piena estate, il Colle fu coperto di neve che in pratica tracciava il perimetro della nuova Chiesa.

La Chiesa fu chiamata Liberiana, mentre dal popolo anche “ad nives”.

Il culto della Madonna della Neve si diffuse; in Italia si celebra il 5 agosto con Chiese dedicate in tantissimi Paesi, e in molti Comuni è Patrona. Nella nostra zona si celebra a Ri Alto di Chiavari e in Priosa di Rezzoaglio; non sono riuscito a farmi spiegare perché questo culto sia nato in queste due zone.

Riguardo questa celebrazione vorrei ricordare quanto mia nonna Palmira (nata nel 1892 a Casale di Tornolo, sposatasi dopo la 1^ Guerra Mondiale a Vignolo di Mezzanego) mi raccontava e precisamente che nella notte fra il 4 e 5 agosto era solita accendere dei ceri, sulla” lea” di casa, per invocare, anche pregando, la protezione della Madonna della Neve per l’imminente raccolto delle nocciole e per quello successivo dell’uva.

Nel mese di agosto, allora come oggi, si temeva “la gragneua” che poteva danneggiare o distruggere la campagna. In allora non c’erano assicurazioni o aiuti materiali, c’erano eventualmente solo quelli spirituali. Se perdevi il raccolto delle nocciole e/o dell’uva non avevi più reddito e dovevi affrontare un inverno di miseria anche se salvavi qualche castagna.

Oggi non c’è più il contadino per necessità, ma solo o quasi contadini della domenica. La tempesta tradizionale che danneggia i raccolti è certamente meno devastante economicamente.

Però c’è un nuovo tipo di “tempesta” che preoccupa gli agricoltori a vario titolo: quella dell’invasione degli animali selvatici. Visto che leggi, decreti, regolamenti, circolari ecc. non risolvono il problema mi sembra che non resti oggi altro che invocare la protezione della Madonna della Neve, accendendo ancora lumini (a led s’intende!); …che favorisca anche una pioggia salutare “che a San Loenso (10/8) a l’è ancon a tempo, a San Rocco (16/8) a l’è staeta troppo”.