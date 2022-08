Chiavari: Orecchia chiede il ripristino del "Miglio blu" a Preli - LevanteNews

Da Nicola Orecchia, consigliere comunale Chiavari

Il sottoscritto Avv. Nicola Orecchia, nella sua qualità di Consigliere Comunale

Premesso che

– Nell’anno 2016 l’Amministrazione Levaggi, su proposta dell’Assessorato all’Ambiente

da me rappresentato, ed in collaborazione con la Chiavari Nuoto ASD, aveva realizzato

il Miglio Blu “Marino Ianni”, una corsia natatoria rettilinea, delimitata da n. 21 boe gialle,

(installate e fornite gratuitamente da Italsub S.r.l.), indicanti le distanze percorse, poste

al di fuori delle dighe di protezione e parallela alla spiaggia di Preli, per consentire il

nuoto in mare aperto in totale sicurezza rispetto alle imbarcazioni a motore, in uno dei

tratti più belli del nostro litorale, da Piazza dei Pescatori fino alla scogliera adiacente

alla Colonia Piaggio, per una lunghezza totale di 926 metri, in modo da compiere un

miglio marino tra andata e ritorno;

– L’iniziativa era stata molto apprezzata e aveva riscosso da subito un grande successo

tra gli appassionati di ogni età e livello di preparazione, compresi moltissimi turisti;

– Anche nello scorso mandato, l’Amministrazione Di Capua ne aveva curato

l’allestimento per ogni estate fino all’anno 2019;

– Da allora, però, il Miglio Blu non è stato più allestito e neppure quest’estate l’attuale

maggioranza ha ancora provveduto a ripristinarlo, nonostante siamo già arrivati ad

agosto, le condizioni meteo siano molto favorevoli e la temperatura dell’acqua del mare

ottimale per il nuoto.

– Molti cittadini ne sollecitano da tempo il ripristino.

Premesso quanto sopra, s’interrogano il Sindaco e la Giunta, per conoscere le ragioni del

mancato allestimento del Miglio Blu e se è intenzione di Questa Amministrazione.