Chiavari: "Ecco il futuro accesso al Parco di Villa Rocca" - LevanteNews

Dall’ufficio stampa del Comune di Chiavari

Accesso al Parco Rocca. La risposta del sindaco a Vola Chiavari.

“I lavori di sistemazione di Piazza Verdi, che partiranno tra settembre e ottobre, consentiranno di riqualificare l’intera area e rendere più accessibile il parco di villa Rocca, grazie alla nuova rampa di entrata che verrà realizzata accanto alla casetta di ponente, con una pendenza adeguata per garantire l’accesso ai disabili. L’investimento complessivo di 650.000 euro servirà, quindi, per provvedere al totale rifacimento della pavimentazione e dei sottoservizi della piazza e non a pagare solo il nuovo accesso, che affermano essere costituito da 12 gradini, come da loro falsamente dichiarato. Accusano la nostra amministrazione di scarsa attenzione per i disabili, ma forse sono loro ad essere stati poco attenti in questi anni e non si sono accorti delle procedure in corso per la realizzazione del piano di abbattimento delle barriere architettoniche cittadine – afferma il sindaco Federico Messuti – Questa la realtà dei fatti e non le fake news divulgate dal gruppo Vola Chiavari. Ancora una volta il gruppo del neo consigliere Alessandro Calcagno parla senza sapere le cose, capiamo che forse l’entusiasmo del neofita possa portare a fare queste scivolate. Invece, ci risulta meno comprensibile come Alberto Corticelli, che in qualità di presidente del gruppo Vola Chiavari è stato consigliere 5 anni nello scorso mandato, non conosca il progetto e, forse, per le troppe assenze, si sia perso le diverse modifiche apportate in corso di approvazione dell’intervento. La verità e la trasparenza non possono essere usate come bandiere, ma devono corrispondere a ciò che si dice e a ciò che si fa. Ci consoliamo sapendo che i cittadini hanno capito il loro metodo di lavoro visto l’esiguo consenso (8%) raccolto dalla loro formazione alle ultime elezioni”.