Calcio/ Samp: Djuricic entra, Damsgaard verso la Premier - LevanteNews

Dopo Leverbe la Sampdoria annuncia Filip Djuricic: il centrocampista ex Sassuolo ha firmato un contratto economico fino al 30 giugno 2024 con opzione in favore del club fino al 30 giugno 2025. In settimana dovrebbe arrivare a Genova anche il portiere Contini.

Il clb blucerchiato è attivo anche sul fronte cessioni: secondo Sky Sport è vicina la cessione di Mikkel Damsgaard in Premier League al Brentford che ha già acquistato in Italia Hickey. L’operazione potrebbe chiudersi sulla base di 14 milioni più sei di bonus.

Il talento danese ha vissuto una stagione travagliata a causa degli infortuni rientrando soltanto alla fine del campionato giocando piccoli scampoli di partita.