Calcio/ Entella: "Non vedo l'ora di ripartire in campionato" - LevanteNews

Dal sito ufficiale della Virtus Entella

Arrivato in punta di piedi nello scorso mercato di gennaio, con il sudore, l’abnegazione e il sacrificio, Kosovar Sadiki in poco tempo ha conquistato davvero tutti. Il centralone biancoceleste è cresciuto di settimana in settimana, diventando una pedina molto importante nello scacchiere di Mister Gennaro Volpe.

“Aspettavo con trepidazione l’inizio della nuova stagione”, commenta Sadiki, “In queste settimane ho cercato di tenermi in forma con allenamenti individuali e non vedevo davvero l’ora che si riprendesse con la preparazione. È stato un ritiro molto intenso nel quale abbiamo cercato di lavorare sodo fin da subito. Ho apprezzato molto le metodologie del Prof Nastasi e di tutto lo staff tecnico. Non abbiamo perso tempo e abbiamo iniziato a spingere senza risparmiarci.

Rispetto allo scorso anno penso di partire un po’ più avvantaggiato. Conosco già quasi tutti i componenti della rosa e so cosa il Mister si aspetta da me. I primi mesi in Italia non sono stati facilissimi, ma adesso mi sento molto più integrato e piano piano sto iniziando anche a masticare un pochino di italiano. Fisicamente mi sento già molto bene. La squadra sta lavorando con il giusto atteggiamento e stiamo cercando di affinare gli automatismi. Il campionato di serie C ogni anno è sempre molto complicato, ma l’Entella farà di tutto per essere protagonista e dal canto mio non vedo davvero l’ora che si inizi a fare sul serio con i primi match ufficiali”.