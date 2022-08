Dal sito ufficiale della Virtus Entella

In seguito a quanto emerso durante il Consiglio Federale, in relazione agli eventuali ripescaggi per il Campionato Serie C 2022/2023 che verranno definiti successivamente alla sentenza del TAR sui ricorsi di Campobasso e Teramo, il Consiglio Direttivo di Lega Pro ha convocato una nuova riunione per il 4 agosto al fine di definire i gironi del prossimo Campionato Serie C.