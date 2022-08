Bogliasco: Bianca Rosta e Anna Perazzoli al collegiale dell'Under 16 - LevanteNews

Dal Bogliasco 1951

E’ iniziata questa mattina, con la partenza da Genova, l’avventura azzurra delle nostra Bianca Rosta e Anna Perazzoli

Le due rappresentanti della Tana delle Tigri stanno in queste ore raggiungendo Civitavecchia dove fino al 10 agosto parteciperanno al collegiale della Nazionale Under 16 guidata da Aleksandra Cotti

Del gruppo azzurro fanno parte attualmente 24 ragazze, ma soltanto 13 di esse verranno precettate per partecipare ai campionati europei in programma a Volos, in Grecia, a fine mese