Vita galera - LevanteNews

Asserragliato, imbavagliato da inesauribili condizionamenti, l’individuo incivilito costantemente s’illude di avere libertà. Un’ illusione che lo ha persino convinto di farne quotidiano uso.

Sia come sia, ben prima che il governo comprimesse i gradi di movimento di una folla intimorita e ne compromettesse il reddito da lavoro in nome di una perenne emergenza epidemica, l’individuo già poteva riconoscere i segni di una vita quotidiana condizionata, più vicina ad una vita galera che ad una vita balera, traendo a pretesto il termine da una canzone di L. Berté.

Tralasciando la visione cupa di esistenza-naufragio, citando liberamente K. Jaspers, la circostanza ha tuttavia assestato una decisa sciabolata alla qualità sociale della società.

E’ un fatto che questo individuo tele-pilotato é convincibile in base a ciò che gli viene fatto immaginare, come nel caso presente di un progresso-che-non-c’è, fino a rinnovare C.Tacito: “l’uomo crede in ciò che immagina”.

A differenza di San Tommaso nel dipinto del Caravaggio, su alcuni aspetti l’individuo rinuncia a toccare con mano. E poiché di qualcuno prima o poi deve fidarsi, preferisce dare fiducia a chi é distante, al mainstream, all’informazione pubblicitaria.

Il toccare con mano viene superato dalla credulità nel mezzo mediatico in forza della sua indubbia capacità di persuadere la platea e di entrare in un’orbita di (falsa) familiarità.

Nella misura in cui stradomina il canone sospettoso-securitario, soccombe la fiducia nelle relazioni di vicinato, nella dimensione sociale aggregativa.

Fatto sta che l’ assunzione di convincimenti tanto radicati quanto infondati non prevede sensibili inversioni di rotta. Malgrado ogni nuova tecnologia venga spacciata come progresso, per lontanissimo che sia in realtà l’obiettivo, rientra tra le convinzioni ferree.

In sintesi, l’informazione unilaterale costituisce e domina la vita galera. Ed esprime un individuo arido, avido e confuso, come un Romeo che non riconosce più il balcone di Giulietta.