Sori: 10 agosto a Sussisa con la casa di Asterione - LevanteNews

Dal Pigiama del Gatto

Cari Amici degli Agitatori un nuovo Appuntamento Siderale per il 10 agosto.

Evento molto siderale perché a fine serata nella magica notte di San Lorenzo potremo assistere all’esibizione delle Perseidi ed esprimere i nostri desideri.

Mercoledì 10 agosto a Sussisa nell’Anfiprato di Confauné alle ore 21.30

La casa di Asterione



Forse non tutti sanno chi sia Asterione, nella mitologia viene sempre chiamato col nome di Minotauro, cioè il toro di Minosse.

Un fanciullo con la testa di un torello, frutto di una pazzia d’amore di Parsiphae moglie di Minosse.

Dall’amore della regina per un toro bianco ecco nascere il mostro e di conseguenza il labirinto in cui farlo sparire.

Ma chi è il mostro? perché è diventato tale ? e agli occhi di chi?

E il labirinto è la casa costruita da noi per proteggerci o da altri per isolarci.

Un filo rosso, ovviamente di Arianna ci farà partire da Cnosso e per mezzo della letteratura ci condurrà attraverso tutti i labirinti della vita, con l’intento di trovarne l’uscita.