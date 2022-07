Sanità: "prenoto salute", più di 100 richieste in una notte, 1.836 da venerdì - LevanteNews

Dall’ufficio stampa Regione Liguria

Sono 1386 prenotazioni effettuate dai liguri in meno di 48 ore attraverso la nuova piattaforma di Liguria Digitale Prenoto Salute (prenotosalute.regione.liguria.it), con più di 100 appuntamenti fissati on line anche nella notte. Il servizio infatti è attivo 24 ore al giorno e permette ai cittadini liguri di prenotare attraverso un computer o dispositivo mobile potendo scegliere anche un appuntamento in un’Asl diversa da quella di residenza. Il servizio offre la possibilità di prenotare inizialmente la diagnostica e gli esami radiologici, che costituiscono un’ampia parte di prestazioni sanitarie, circa il 40% delle prenotazioni effettuate al Centro Unificato di Prenotazione (CUP).