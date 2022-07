In vigili del fuoco di Rapallo alle 18 circa sono intervenuti nel monte Caravaggio, a cavallo tra Rapallo-Recco-Ruta per spegnere un principio di incendio di sterpaglie che, se non circoscritto con rapidità, avrebbe potuto assumere notevoli dimensioni. Va ricordato infatti che lo stato di prolungata siccità facilita la rapida estensione del fuoco. Per questo sono vietati anche i così detti fuochi di pulizia.