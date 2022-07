Rapallo: prima esecuzione assoluta di "Toccata antica" di Matteo Cotti - LevanteNews

Dall’ufficio stampa del Festival

XXIV° Festival Organistico Internazionale “Armonie sacre percorrendo le terre di Liguria”

Associazione culturale “Rapallo Musica” Ets

Mercoledì 3 agosto 2022

Chiesa Parrocchiale di Santa Maria del Campo (Via Castiglione 1, Rapallo – Genova)

Ore 21.15: prima esecuzione assoluta del brano “Toccata antica” composto da Matteo Cotti

in collaborazione con il Conservatorio “G.Verdi” di Torino

Viviana Marella, flauto

Antonio Delfino, organo

Organo “Francesco Ciurlo”, 1793

Ore 20.30: Concerto di campane

Il secondo dei sei appuntamenti rapallesi del XXIV° Festival Organistico Internazionale “Armonie Sacre percorrendo le Terre di Liguria” si terrà mercoledì 3 agosto 2022 presso la Chiesa Parrocchiale di Santa Maria del Campo. Sarà protagonista del concerto il duo formato dalla flautista Viviana Marella e dall’organista Antonio Delfino, docente presso l’Università di Pavia (Dipartimento di Musicologia e Beni Culturali di Cremona). Si rinnova quindi l’opportunità di ascoltare l’organo “Francesco Ciurlo” (1793) in un ampio repertorio concepito espressamente per esaltarne le caratteristiche timbriche. A tale riguardo, va segnalata la prima esecuzione assoluta del brano “Toccata Antica” composto da Matteo Cotti, in collaborazione con il Conservatorio di Musica “G. Verdi” di Torino, e commissionato appositamente dell’Associazione Culturale “Rapallo Musica” ETS per la presente edizione del Festival Organistico Internazionale. Il concerto si avvale del sostegno economico della Fondazione Compagnia di San Paolo, Regione Liguria, Comune di Rapallo, Centro Latte Rapallo e Lions Club Rapallo. L’evento sarà preceduto da un concerto di campane.

VIVIANA MARELLA – Diplomata in Flauto al Conservatorio “G. Verdi” di Torino e in Didattica della Musica presso il Conservatorio “A. Vivaldi” di Alessandria, si è perfezionata con Andreas Blau, Auréle Nicòlet e Sir James Galway. Svolge un’intensa attività concertistica in qualità di solista in diverse formazioni orchestrali e cameristiche.

Si occupa della ricerca in campo musicoterapico, rivolgendo una particolare attenzione ai Processi Educativi e di Cambiamento. È docente di Musica nella Scuola Secondaria di primo grado. Collabora stabilmente con l’Opera Giocosa di Genova. Nel settembre 2015 è stata invitata ad esibirsi nella Cattedrale di Praga in un concerto di natura didattica dal titolo “Il flauto solista nel melodramma ottocentesco”, rivolto agli alti Prelati dell’Arcidiocesi, accompagnata dal coro e dal compositore organista, direttore della Cappella Musicale, Prof. Josef Ksica.

ANTONIO DELFINO – Diplomato in Organo e composizione organistica, in Paleografia e filologia musicale e laureato in Musicologia, svolge attività sia come organista partecipando a rassegne concertistiche con frequenti proposte di repertori musicali sconosciuti o poco noti e sia come esecutore all’harmonium suonando in duo con il fratello Alessandro (pianoforte). È autore di musiche vocali e per organo: tra queste ultime il suo Ricercare su A.C.H.A.B.-B.A.C.H. è stato eseguito in 1a assoluta dal M° Giancarlo Parodi nel 2021. In qualità di musicologo compie ricerche sulla musica vocale e le intavolature del Cinque-Seicento e sulla storia del repertorio romantico e moderno per organo e per armonium. È membro di diversi comitati scientifici di edizioni critiche e di progetti editoriali musicologici. È docente presso l’Università di Pavia (Dipartimento di Musicologia e Beni Culturali a Cremona).

MATTEO COTTI – Nato nel 1990, si diploma nel 2012 in organo e composizione organistica presso il conservatorio “G. Verdi” di Torino con Guido Donati, e nel 2014 -presso lo stesso istituto in pianoforte avendo studiato con Maria Clara Monetti e Luigi Mariani. Nel marzo 2018 compie la laurea specialistica in organo con lode e menzione sotto la guida di Gianluca Cagnani. Attualmente studia clavicembalo con Elisabetta Guglielmin e composizione con Giuseppe Elos. Ha all’attivo numerosi concerti in cui si è esibito come organista, pianista e clavicembalista, sia da solista che in formazioni strumentali. Giovanissimo si esibiva già in concerti pubblici sui pregevoli organi storici del chierese. In seguito la passione per l’organo l’ha portato ad esibirsi in concerti in Italia ed all’estero. È risultato finalista nella VI edizione del prestigioso concorso “VI Franz Schmidt Organ Competition” tenutosi a Vienna. Ha frequentato masterclass di perfezionamento con organisti, pianisti e clavicembalisti di rilievo: Hans-Ola Ericsson, Ton Koopman, David Titterington, Arvid Gast, Wolfgang Zerer, Sergei Tcherepanov, Yanka Hékimova, Rubin Abdoullin, Paolo Crivellaro, Sigmond Szathmary, Leo Van Doeselaar, Roberto Antonello, Antonio Piovani, Ludger Lohmann, Maria Teresa Levati, Marian Mika, Gianluca Cascioli, Emanuele Barchi, Mayumi Kamata. Insegna organo e pianoforte presso l’Istituto Musicale A. Gandino di Bra, gestito dalla Fondazione Fossano Musica

L’ORGANO DELLA CHIESA PARROCCHIALE DI SANTA MARIA DEL CAMPO, RAPALLO (Ge)

Organo costruito da Francesco Ciurlo nel 1793.Tastiera di 45 note (Do1-Do5) con prima ottava corta. Pedaliera a leggìo di 8 pedali (Do1-Si1) più due pedali per Uccelliera e Tamburo (azionabili anche a fianco del leggìo tramite manette ad incastro) Registri azionati da pomelli posti in due colonne a destra della tastiera: Voce Umana, Flauto in Ottava, Cornetto, Tromba Soprani, Tromba Bassi; Principale, Ottava, Decimaquinta, Decimanona, Vigesimaseconda, Vigesima sesta, Vigesimanona, Tirapieno. La pedaliera dispone del registro Contrabasso 12′, sempre inserito. Somiere maestro del tipo “a tiro”. Lo strumento è stato restaurato dalla Bottega Organara Dell’Orto & Lanzini di Dormelletto (NO) nel 2014/15. La cassa dello strumento è stata restaurata dal Laboratorio di Emanuele Calzolari e Gabriele Garbarino di Santa Margherita Ligure (GE).

PROSSIMI APPUNTAMENTI:

– Domenica 7 agosto 2022 – Sestri Levante (GE) – ore 21,15

Chiesa Parrocchiale di San Pietro Apostolo, Riva Trigoso

Ensemble Vocale L’una e cinque

Mauro Cossu, organo

– Martedì 9 agosto 2022 – Rapallo (GE) – ore 21,15

Oratorio dei Bianchi

João Vaz (P), organo

Ore 20.30 Concerto di campane

– Mercoledì 10 agosto 2022 – Sori (GE) – ore 21,15

Chiesa Parrocchiale di S. Margherita V.M.

Corrado Franzoia, organo

– Sabato 13 agosto 2022 – Rapallo (GE) – ore 21,15

Basilica dei SS. Gervasio e Protasio

Prima esecuzione assoluta del brano “Montallegro Variations” commissionato dall’Associazione “Rapallo Musica” a Naji Hakim

Naji Hakim (F), organo

Ore 20.30 Concerto di campane

– Martedì 16 agosto 2022 – Rapallo (GE) – ore 21,15

Oratorio dei Neri

Jasmine Vorhauser (A), flauto

Caroline Atschreiter (A), organo

Ore 20.30 Concerto di campane

– Mercoledì 17 agosto 2022 – Chiavari (GE) – ore 21,15

Parco botanico di Villa Rocca (in caso di pioggia Auditorium di San Francesco)

Gruppo di danza storica Balastorie

Joxe Benantzi Bilbao (E), organo

– Giovedì 18 agosto 2022 – Follo (SP) – ore 21,15

Chiesa Parrocchiale di S. Maria Ausiliatrice, Piana Battolla

Matteo Venturini, organo

– Sabato 20 agosto 2022 – Rapallo (GE) – ore 21,15

Basilica dei SS. Gervasio e Protasio

Jean-Pierre Lecaudey (F), organo

Ore 20.30 Concerto di campane

– Domenica 21 agosto 2022 – Coreglia Ligure(GE) – ore 21,15

Chiesa Parrocchiale di San Nicola di Bari

Francesco Grigoli, organo

– Giovedì 25 agosto 2022 – Ventimiglia (IM) – ore 21,15

Santuario di San Secondo

Stanislav Šurin (SK), organo