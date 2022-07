Rapallo: la lancetta delle elezioni riportata un anno indietro - LevanteNews

In tanti erano convinti che Carlo Bagnasco decidesse di candidarsi alla Camera dando le dimissioni da sindaco di Rapallo; provocando l’arrivo di un commissario e mandando i rapallesi al voto tra poco più di dieci mesi. Elezioni che si terranno invece nella primavera del 2024.

Così la battaglia tra Guelfi e Ghibellini si è attenuata e Fratelli d’Italia avrà più tempo per rivendicare (dopo le elezioni politiche del 25 settembre) il ruolo di primo partito del centro destra; almeno così si prevede, tanto che in città si fanno i nomi dei voltagabbana che dal partito di Toti vorrebbero volare in quello della Meloni.

Chi sarà il candidato proposto dai Guelfi? Mentore Campodonico è una persona certamente rappresentativa; contro di lui pesano però due fattori: l’avere perso al ballottaggio il confronto contro Giorgio Costa e l’essere stato sempre contrario ad alcuni svincoli che oggi consentono di dare un aspetto di riqualificazione alla città. La stima verso lui e la sua famiglia dovrebbero indurlo a convincere figlio e figlia a fare un po’ di gavetta amministrativa; uno dei due potrebbe ricoprire domani il ruolo di primo cittadino o cittadina.

Tra le ipotesi la candidatura del vicesindaco Pier Giorgio Brigati che ha sempre assolto con impegno e capacità i compiti assunti, oltre alla gestione del settore Sociale.

Parlando di candidature a sindaco, non è più stato fatto il nome dell’assessore a Turismo e Decoro urbano Elisabetta Lai (guelfa), mentre si fa quello dell’assessore Antonella Aonzo (ghibellina), capace assessore a Bilancio e Gentilezza.

Il candidato naturale di Carlo Bagnasco sarebbe l’assessore Filippo Lasinio, poco incline alle passerelle, che col sindaco ha realizzato le grandi opere e conosce perfettamente la complessa macchina comunale.

Quanto a Pd e Cinque Stelle saranno le elezioni di settembre ad indicarne la forza che potrà poi ovviamente subire variazioni alle comunali; ma senza l’80 per cento di Bagnasco, potranno avere più rappresentanti in Consiglio e cantare vittoria. Dopo l’uscita di scena di Alessandro Puggioni, la Lega sembra avere perso consensi; per altro la polemica pubblica sulla nomina della presidenza del Consorzio portuale è indicativa.

In ogni caso le strategie si conosceranno solo dopo il 25 settembre.