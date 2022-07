Lettere/ "Lavori a Megli, proteste senza senso" - LevanteNews

Da Paride Ricci Volta

Crolla il ponte Morandi causando la morte di 43 persone? Non era stata fatta la manutenzione; giuste recriminazioni e processo. Occorre manutenzionare il tunnel Taviani a cavallo tra Valfontanabuona e Val Bisagno? Proteste. Occorre fare manutenzione straordinaria alla galleria FFSS di Megli (come già avvenuto per quelle di Ruta e Biassa)? Le proteste arrivano, ma solo dopo che sono iniziati i lavori.

Perché non un mese prima quando è stato annunciato l’intervento ed esposte le motivazioni sulla scelta del periodo? Forse perché i politici che protestano non sono molto attenti o non hanno antenne per capire in anticipo le conseguenza dei lavori. Peggio sarebbe stato eseguirli nel periodo scolastico; magari col tempo inclemente quando tutto si complica. Chi protesta forse non sa che i treni erano affollati già prima dell’inizio dei lavori, causa aumento turismo e costo benzina. Meno male che certi politici sono solo all’opposizione.