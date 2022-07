Lettere/ "Camogli, donna soccorsa, un grazie a Carlo Pini" - LevanteNews

Da Giacomo Polverino

In merito alla turista caduta in acqua ieri a Camogli, io e Carlo Pini abbiamo assistito all’evento. Carlo Pini è stata la prima persona a soccorrerla buttandosi in acqua insieme ad un altro signore della locamare. Ben due medici erano presenti, di cui uno ha utilizzato il mio cellulare dopo che io avevo immediatamente chiamato il Pronto Intervento. Mi premeva sottolineare la presenza di Carlo Pini: un camoglino, uno di noi. La donna spagnola se non fosse stato per Carlo, era inerme completamente in acqua a faccia in giù; sembrava morta e Carlo l’ha rigirata dopo credo appena 5 secondi. Io ho solo chiamato il Pronto Intervento mentre l’altro soccorritore entrava in acqua per recuperare la signora e portarla fuori dall’acqua. Carlo ha riportato un trauma alla mano, subito dopo l’ho accompagnato a casa perché, oltre ai suoi indumenti, aveva bagnato anche il suo portafoglio. La signora nel frattempo veniva curata dai due medici presenti. Non sarà importante, ma la scena è stata tale per cui un essere umano rimane paralizzato. Per me Carlo Pini ha avuto prontezza e senso civico di gran valore.