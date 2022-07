Cinque Terre: viticoltura e paesaggio nei progetti del ministro - LevanteNews

Dall’ufficio stampa del Parco Nazionale delle Cinque Terre

Overtourism e strategie mirate per valorizzare l’unicità del legame tra viticoltura eroica e paesaggio. Questi i temi centrali della visita del Ministro Garavaglia alle Cinque Terre.

In evidenza la vitivinicoltura come punto di forza del territorio: “in un contesto di forte pressione turistica le produzioni tipiche fanno delle Cinque Terre un unicum al mondo grazie ai terrazzamenti e alla viticoltura eroica”, ha dichiarato il Ministro del Turismo, proponendo nell’ambito del Congresso mondiale dell’enoturismo, di presentare un progetto speciale per le Cinque Terre.

“Il comparto turistico nel Parco Nazionale delle Cinque Terre ha registrato nel primo semestre 2022 numeri prossimi al periodo pre-pandemico, una ripresa straordinaria che ha visto il ritorno degli ospiti stranieri, anche extraeuropei, e che conferma quanto il territorio sia asset strategico per il sistema Paese – ha dichiarato la Presidente del Parco, Donatella Bianchi – Compito del Parco è monitorare gli impatti e indicare le soluzioni per la corretta fruizione di un’area unica ma fragile. Gli incontri di questi giorni con il Ministro del Turismo Massimo Garavaglia sono stati l’occasione per rilanciare la riapertura del Tavolo Tecnico Permanente sul turismo sostenibile già istituito nel 2018 dall’allora Ministero dell’Ambiente e dal Mibact. È necessario – aggiunge Bianchi – allargare il Tavolo tecnico anche al turismo e ai Trasporti perché la sostenibilità riguarda tutti i settori produttivi presenti alle Cinque Terre.”

“In occasione dell’incontro – ha sottolineato Emanuele Moggia, Sindaco di Monterosso e Vicepresidente del Parco – abbiamo avuto l’opportunità di chiedere al Ministero che si faccia promotore di una normativa ad hoc per tutte quelle aree molto fragili e interessate dal fenomeno del turismo di massa come le Cinque Terre, per dotare le amministrazioni di efficaci strumenti di governance dei flussi. Tra le proposte concrete avanzate – conclude Moggia – anche la possibilità di convertire la tassa di soggiorno in tassa di transito per offrire una premialità ai visitatori che scelgono di soggiornare più giorni nel nostro territorio”.

Il Parco Nazionale delle Cinque Terre

È stato istituito il 6 ottobre 1999 con Decreto del Presidente della Repubblica (Gazzetta Ufficiale 17 dicembre 1999, n. 295). Il territorio del Parco Nazionale delle Cinque Terre, tra i più piccoli d’Italia e allo stesso tempo il più densamente popolato, ha un’estensione di 3.868 ettari e una popolazione di circa 4.000 abitanti. Comprende i Comuni di Riomaggiore, Vernazza, Monterosso al Mare, La Spezia (zona Tramonti) e Levanto (zona Mesco). Nel 2014 il Parco ha conseguito la certificazione del proprio sistema di gestione ambientale secondo i requisiti della norma UNI EN ISO 14001 propedeutica alla registrazione Emas (Eco Management an Audit Scheme) dei servizi ecosistemici del Parco. Il Certificato di Registrazione EMAS è stato ottenuto dall’Ente Parco, il 26 giugno 2019.