Calcio/ Sammargheritese, ufficiale Simone Di Lisi - LevanteNews

Dall’A.C.D. Sammargheritese

L’A.C.D. Sammargheritese 1903 comunica di aver raggiunto l’accordo con la S.C. Lavagnese 1919 per il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Simone Di Lisi. Per il difensore classe 2001, “sammargheritese doc” cresciuto in Arancione, ex di Sampdoria e Lavagnese, è un’importante riconferma, essendo stato, insieme ai suoi compagni di squadra, artefice della bella stagione passata.

Per il buon esito della trattativa, si ringrazia la Società Calcistica Lavagnese 1919 del Presidente Compagnoni, nella persona del Direttore Generale Giacomo Nicolini e del Direttore Sportivo Andrea Croci.