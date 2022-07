L’A.C.D. Sammargheritese 1903 è felice di comunicare di aver raggiunto l’accordo con l’ U.S. Sestri Levante 1919 per il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Edoardo Battaglia Busacca. Dodo, centrocampista classe ‘98, ex di Virtus Entella, Sestri Levante e Golfo Paradiso, già la passata stagione a disposizione di Mister Giacobbe e del suo Staff, sposa le ambizioni arancioni confermandosi un’importante pedina dello scacchiere sammargheritese.