Bonassola: il borgo di Reggimonti tra i "Luoghi del Cuore" - LevanteNews

Reggimonti, un piccolo borgo del comune di Bonassola (SP), a 359 metri sul livello del mare. Il primo documento ufficiale sull’esistenza del borgo è del 1269, viene citato il borgo “de Resegunti”, nel corso di scavi archeologici nei pressi di Reggimonti, furono trovati i resti di un tempio dell’Alto Medioevo e le tracce di un’antica strada di collegamento la “via Ligurum”, antecedente la dominazione dell’impero romano in Liguria. Dal borgo si gode di una vista a 180 gradi, a levante verso le cinque terre, a ponente verso il golfo di Portofino e la riviera di ponente. Nelle giornate terse si vedono l’isola della Gorgona, l’isola di Capraia, la Corsica, e a ponente il Monviso. Innumerevoli sentieri partono e/o passano da Reggimonti in mezzo a boschi di castagni, abeti, pini, ulivi e querce. La chiesa di Reggimonti dovrebbe essere stata edificata tra il 1298 e il 1310. La struttura della chiesa si presenta con una divisione a tre navate e una sola abside. La volta è stata affrescata agli inizi del XX secolo con la raffigurazione dei quattro Evangelisti, dell’Assunta e San Pietro martire. Negli altari laterali sono conservati un dipinto del “Martirio di San Pietro” datato al XVII secolo, una statua della “Madonna del Rosario”, datata XVIII secolo, la tela della “Crocifissione e anime purganti”, il quadro con “San’Antonio da Padova”. Sopra l’altare la statua in legno dell'”Assunta” che risale alla scuola scultorea di Anton Maria Maragliano. I caratteri del presbiterio e delle finiture fanno capo all’architettura della Liguria di levante.