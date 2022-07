Riccò del Golfo: Il Trio Salvemini per il 2° appuntamento del Festival Paganiniano - LevanteNews

Da Annalisa Stretti

Dopo il successo dell’appuntamento del 28 luglio a Follo Sagrato della Chiesa di San Martino Maria Serena Salvemini – violino, Daniela Carabellese – violino, Pietro Laera pianoforte, si esibiranno in un secondo. Concerto stasera a Riccò del Golfo.

La serata si preannuncia suggestiva, previsto un allestimento speciale lungo via Roma, che per l’occasione sarò chiusa al traffico, oltre al lavoro dell’amministrazione comunale, per rendere la serata unica, il Trio presenterà un nuovo programma, dal titolo con la Musica sempre che prevede musiche di Shostakovich, 5 pezzi per 2 violini e pianoforte, Paganini Capriccio n. 24 (violino solo), Sarasate Navarra per due violini e pianoforte e Carmen Fantasy M. De Falla-F- Kreisler, Danza Spagnola da la Vida Breve, Božić-Kudrić, Tarantella per 2 violini e pianoforte.

Maria Serena Salvemini, 17 anni, è nata in una famiglia di musicisti, è stata avvia-ta precocemente allo studio del violino dalla mamma Daniela Carabellese. Vincitrice di numerosi primi premi assoluti in concorsi internazionali in qualità di violinista solista. Daniela Carabellese intraprende lo studio del violino con Franco Cristofoli, diplomandosi con il massimo dei voti in violino, canto e viola presso il Conservatorio di Bari. Si è esibita nei più prestigiosi teatri e sale concertistiche del mondo. Pietro Laera ha studiato al Conservatorio di musica “N. Piccinni” nella classe di Luigi Ceci diplomandosi con il massimo dei voti, lode e menzione speciale. Musicista versatile, esplora i vari linguaggi musicali attraverso composizioni, trascrizioni ed elaborazioni per svariati organici e collabora con musicisti del panorama internazionale. Lo spettacolo inizia alle ore 21.00, ingresso intero 10,00 euro, ridotto 8,00.

Per questo concerto verrà realizzato un servizio navetta, compreso nel costo del biglietto, con partenza da tre punti di raccolta inLa Spezia (Viale Amendola, Piazza Europa, la Pianta) sino ad esaurimento posti previa prenotazione a info@sdclapsezia.it.

Info e prenotazioni: info@sdclaspezia.it – 3516281806 Web: www.sdclaspezia.it – www.instagram.com/societadeiconcertisp/. sdclaspezia.it