RASSEGNA STAMPA. Tigullio: i cresimandi ricevuti dal Papa - LevanteNews

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA

Il Secolo XIX. Tigullio: i cresimandi tornano dal Papa.

Riva Trigoso: Fincantieri rivedrà il progetto: per la Regione bastano due lotti. Sestri Levante: stazione, riattivato l’ascensore. Chiavari: futuro e Pnrr, il summit delle aziende del Tigullio. Chiavari: urbanistica e lavori pubblici, dal 2023 un superdirigente. Chiavari: se la città è il bronx chi l’ha guidata finora? Chiavari: economia del mare e ambiente sostenibile Nowtilus premia le idee di nuove start up. Chiavari: il sentiero del giorno per Montallegro, Ruta, San Fruttuoso e ritorno.

Rapallo: bike sharing al debutto, si cercano nuove aree parcheggio. Rapallo: “Santa Maria contro il tunnel, in pericolo la qualità della vita”; “Se perdiamo il posteggio e l’area ricovero mezzi, l’attività è compromessa”. Rapallo: processo smaltimento yacht, il processo riprende il 13 settembre. Santa Margherita Ligure: sexy shop, massaggi e self 24 vietati. Paraggi: tintarella tra le bombe (o proiettili?), spiaggia affollata. Portofino: obiettivo emissioni zero, ecco la colonnina per le barche elettriche. Portofino: a Castello Brown in cremagliera.

Moconesi: tracciato svincolo A-12 più lontano dalle case.