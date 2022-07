Rapallo: tunnel fontanino, la replica di Carannante a Brigati - LevanteNews

Da Andrea Carannante

Le dichiarazioni del Vicesindaco Brigati sulla Centrale del Latte e sugli insediamenti dei cantieri del progetto del tunnel di collegamento Rapallo/Valfontanabuona sono inaccettabili.

Affermazioni inammissibili, in quanto sostenute da un rappresentante istituzionale che dimostra di non aver neppure letto il progetto depositato presso il Ministero, oppure ancor peggio, il vicesindaco si approfitta della cattiva informazione e della non conoscenza dei cittadini per giustificare un’opera che avrà un impatto devastante sulla nostra città.

La Centrale del Latte ha prodotto in modo autonomo, con dei seri professionisti, le osservazioni come previsto dalla normativa, basandosi sul progetto depositato, indicando precisamente tutte le difficoltà a procedere nella loro attività.

Trattasi di osservazioni con riscontri oggettivi nelle quali si dimostra e si dichiara la messa in pericolo per la continuità produttiva e commerciale del sito, che ricordiamo avere in forza almeno 60 dipendenti e 50 collaboratori per le attività distributive.

Il vicesindaco nega che verranno utilizzate aree essenziali per il mantenimento del ciclo produttivo, contribuendo a disinformare i cittadini, e soprattutto mettendo a rischio decine di posti di lavoro per un’azienda storica di Rapallo, recando un danno a loro e a tutte le loro famiglie.

Non sono solo gli ambientalisti, non sono solo i comitati di liberi cittadini, che mai si sono permessi di strumentalizzare un’azienda come la Centrale del Latte ad opporsi a questa opera, ma un’azienda che legittimamente ha depositato delle osservazioni lanciando un grido di allarme.

Questa non è una battaglia politica, di partito o a fini elettorali, difendere il proprio territorio da un attacco così devastante è una battaglia per difendere se stessi e la qualità di vita, una battaglia per difendere la propria salute e il proprio posto di lavoro, una battaglia per difendere la propria città dal collasso.

Il vicesindaco Brigati, non faccia propaganda, svolga il suo ruolo nel rispetto della sua funzione, perché se la Centrale del Latte sarà costretta a chiudere, sarà anche sua responsabilità e questo non sarà perdonabile.