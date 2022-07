Pallanuoto M/ Matteo Villa alla Rari Nantes Sori - LevanteNews

Dalla Rari Nantes Camogli

Ancora attiva sul mercato la Rari Nantes Sori che ufficializza l’arrivo del genovese Matteo Villa, classe 2000. Nato e cresciuto nelle giovanili dello Sporting Club Quinto, il nuovo acquisto granata ha già una buona esperienza in serie A2 avendo disputato un anno al Lavagna ‘90 e gli ultimi tre campionati nella Sportiva Sturla. Attaccante completo, rapido nelle ripartenze e dotato di una buona conclusione aggiungerà velocità e imprevedibilità alla manovra offensiva granata.

Ecco le prime parole di Matteo: “Mi ha fatto molto piacere l’interesse mostrato dalla società sin da subito e questo è stato decisivo per la mia scelta. Conosco già abbastanza bene la squadra e i compagni essendoci allenati spesso insieme la scorsa stagione. Ritrovo Marco Mugnaini con cui ho giocato a Quinto e in cui vedo sicuramente un modello a cui ispirarmi. Sono sicuro che ci divertiremo perché le basi per fare un buon campionato ci sono tutte.

Non vedo l’ora di cominciare!”