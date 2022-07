Pallanuoto F/ "Ben tornata a casa tua, Nicole Zanetta" - LevanteNews

Dall’ufficio stampa del Rapallo Nuoto e Pallanuoto

Il Rapallo pallanuoto del Presidente Enrico Antonucci batte un colpo. Ritorno a casa per l’attaccante classe 99 Nicole Zanetta.

Una giocatrice che alla Poggiolino non ha bisogno di presentazioni, Nicole è un prodotto del vivaio giallo blu, conosce bene l’ambiente e nonostante la giovane età ha già un buon bagaglio d’esperienza nella massima serie. Siamo certi che sarà pronta da subito a calarsi nella nuova realtà Rapallo dando il suo apporto alla causa.

Nicole come stai vivendo il tuo ritorno a “casa”? “Sono contenta di tornare a giocare a casa mia, nella mia città. Il progetto è promettente, siamo una squadra giovane che può crescere e può fare bene. Dovremmo lavorare sodo, con il sorriso; e la voglia non mancherà, sarà un anno divertente”.

Ritrovi un Rapallo completamente rinnovato, hai avuto modo di seguire il percorso di questo gruppo? Cosa pensi di questa squadra? “È una buona squadra, coesa e con voglia di giocare. È stato interessante vedere le giovani, con le quali giocavo contro, cresce così tanto ma soprattutto è stato bello vedere le ragazzine, con le quali ho giocato assieme anni fa in giovanile, cambiare completamente e crescere molto nel corso degli anni e soprattutto nella stagione appena conclusa; quindi sarà una bella esperienza tornare”.

Nonostante la tua giovane età sarai una delle veterane, una guida per le tue giovanissime compagne, come vivrai questo ruolo per te inedito, visto che anche a Verona eri tra le più giovani della rosa? “Cercherò di far valere la mia esperienza per poter trasmettere qualcosa e aiutare le più giovani a crescere, per poter diventare un gruppo sempre più coeso, così da divertirci e toglierci qualche soddisfazione anche contro le squadre più forti durante il campionato”.

Grazie e Ben tornata a Casa Nicole.