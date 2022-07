L'instabilità saluta il Levante, torna a splendere il sole - LevanteNews

Fino al mattino ancora residua instabilità sul Levante dove si attendono locali temporali, più probabili sui versanti marittimi; disagio per afa fino al mattino, in successivo miglioramento per ingresso di correnti settentrionali più secche: così la previsione di Arpal.

TEMPERATURE: minime pressoché stabili, massime in risalita

VENTI: in prevalenza da N su genovesato, deboli variabili o localm brezza altrove

MARE: poco mosso

UMIDITA’: su valori medio-alti

SEGNALAZIONI PROTEZIONE CIVILE: Fino alle prime ore del mattino possibili temporali moderati/forti a Levante, in particolare lungo la costa. Disagio per caldo