Le ricette di Renzo Bagnasco: pizza all'Andrea - LevanteNews

Da Renzo Bagnasco “A tavola con i Liguri” editrice Tigulliana

Ricetta

Pizza all’Andrea o Piscialandrea

Ingredienti:

per la pasta: 500 gr di farina bianca, un poco di latte, olio evo e sale

per il condimento (machetto): 1 kg di pomodori freschi o pelati asciutti, 2 cipolle bianche, olive taggiasche, 100 gr di acciughe sottosale, spicchi d’aglio interi, origano, olio evo e basilico

Esecuzione: impastare la farina con il lievito, il latte, l’olio e il sale ottenendone un impasto piuttosto morbido; lavorarlo per 15’ e poi lasciarlo lievitare per circa 2 ore coperto con un canovaccio. Nel frattempo preparare il “machetto” cuocendo in abbondante olio le cipolle tagliate sottili e appena indorano unirvi i pomodori spezzettati, 1 foglia di basilico e l’aglio; cuocere sino all’evaporazione dell’acqua e quando l’olio galleggia, aggiungervi le acciughe pulite, lavate e tagliate a tocchetti stemperandovele e togliendo l’aglio. Ungere bene una teglia e stendervi la pasta appena lievitata, rilavorandola per lo spessore di circa 1 cm; versarvi il condimento e conficcarvi gli spicchi d’aglio. Infornare a 180° e cuocere per 40/60 minuti

Tipica della Provincia di Imperia. Anticamente la pasta era spessa anche 5 cm (doveva saziare); oggi si tende a farla ancora più sottile di quella descritta, così come si propende ad aggiungere cipolle e capperi prima di infornarla. Il machetto è ottimo anche per condire la pastasciutta come si usa nell’entroterra sanremese e la chiamano pasta alla “machetera” mentre l’aggiunta “all’Andrea” è un omaggio al mitico Ammiraglio Andrea Doria originario di Oneglia. Un tempo al posto delle acciughe si utilizzavano le sole teste delle sardine (da qui uno dei nomi di questa pizza: sardenaira) mentre il corpo del pesce formava piatto a sé.

Non so perché ma ho l’impressione che il machetto sia l’ultima eco del “garum”, l’onnipresente salsa degli antichi romani. Infatti a Ventimiglia c’era un’importante città romana della quale si stanno recuperando le vestigia. A Latte vi abitò Giulia Procilla, 56 d.C., madre del Generale Gneo Giulio Agricola conquistatore e Questore della Britannia.