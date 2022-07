Ferrari centra e distrugge dehor, termina corsa contro diverse auto - LevanteNews

Dall’ufficio documentazione e comunicazione dei Vigili del fuoco

La scorsa notte, una Ferrari, lanciata a forte velocità in via Casaregis, a Genova, è piombata su un dehor di un bar distruggendolo ed ha terminato la sua corsa su alcune auto parcheggiate. Gli occupanti, da testimonianza, sono stati visti allontanarsi. Fortunatamente nessun passante è rimasto coinvolto. I Vigili del Fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza della struttura ormai pericolante del bar, e delle autovetture