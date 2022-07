Chiavari: Polizia locale, Segalerba risponde ad Orecchia - LevanteNews

Dall’ufficio stampa del Comune di Chiavari

“L’ipocrisia del consigliere Orecchia non aiuta la risoluzione dei problemi di disagio e ordine pubblico che erano già presenti a Chiavari quando era assessore ai servizi sociali e che, evidentemente, non è stato in grado di risolvere – spiega il consigliere comunale Antonio Segalerba – Nel consiglio comunale del 27 luglio, con i voti della nostra sola maggioranza, abbiamo approvato alcune modifiche specifiche al regolamento di Polizia Municipale per rendere più efficaci le azioni a tutela della sicurezza dei cittadini. Abbiamo ascoltato, infatti, le moltissime lamentele dei chiavaresi per la presenza di persone che chiedono denaro davanti alla cassa automatica del parcheggio Assarotti, davanti ai parcometri e ad alcuni esercizi commerciali. Gli anziani, soprattutto, si sentono turbati e insicuri a fronte della loro insistenza. Sono diverse le lamentele che ci sono pervenute per la presenza di gruppi di persone, sempre le stesse, che bivaccano nei giardini pubblici o che si accampano in colmata mare. In questi anni abbiamo fronteggiato, insieme alla Polizia Municipale e ai servizi sociali, tali fenomeni per ridurli o contenerli ma spesso con risultati non soddisfacenti. Più volte gli aiuti proposti non sono stati accettati e le sanzioni emesse sono state inutili, mai pagate perché gli individui risultano nulla tenenti – continua Segalerba – Per questo motivo è stato approvato uno speciale regolamento di Polizia Locale che consente, in caso di reiterazione del comportamento vietato, di segnalare la persona alla Prefettura e alla Questura che potranno emettere un ordine di allontanamento che, in caso di violazione, avrà rilievo penale e non più amministrativo. I regolamenti sono gli unici strumenti previsti oggi dal legislatore per cercare di fronteggiare situazioni particolari che non possono essere gestite con strumenti ordinari. Ovviamente il nostro comune continua ad aiutare e fornire supporto a tutti coloro che vivono situazioni di disagio grazie agli uffici dei servizi sociali, con la partecipazione di associazioni e altri enti di beneficienza. Molto spesso si è riscontrato che queste persone non sono disponibili a raccogliere le proposte di aiuto e vogliono continuare a vivere seguendo modelli vietati”.